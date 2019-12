Bei dem geplanten Anlagendurchsatz von 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr ergibt sich so jetzt ein Nettobarwert von 710 Mio. USD vor Steuern, was einen Anstieg von 39% im Vergleich zu den 511 Mio. USD vor Steuern aus der 2018 veröffentlichten, ursprünglichen Studie bedeutet. Entsprechend stieg der interne Zinsfuß (IRR) von schon hohen 44 auf jetzt 71%. Das ist eine drastische Verbesserung der Projektrendite!

Prognostizierte Gewinne steigen deutlich

Zudem geht die neue Machbarkeitsstudie von zu erzielenden Umsätzen über die Lebensdauer der Mine in Höhe von jetzt 3,42 Mrd. USD aus, während diese 2018 noch auf 2,93 Mrd. USD geschätzt wurden. Die Lebensdauer der Mine steigt übrigens ebenfalls signifikant von 12 auf 15,5 Jahre, sodass Prospect Resources seinen Kunden nun auch eine erhöhte Angebotssicherheit bieten kann.

Und auch die Gewinne sollen deutlich zulegen. Ging die Machbarkeitsstudie 2018 noch von einem jährlichen EBITDA von 106 Mio. USD über das gesamte Minenleben aus, so sind es jetzt im Schnitt 114 Mio. USD. In den ersten fünf Jahren der Produktion soll das durchschnittliche EBITDA sogar bei 168 Mio. USD liegen!

Bis das Projekt abbezahlt ist, soll es jetzt ab Produktionsbeginn nur noch 18 Monate dauern, während in der Studie aus dem Jahr 2018 noch 30 Monate veranschlagt wurden. Die geschätzten Investitionskosten bis zur Inbetriebnahme fallen leicht von 165 auf 162 Mio. USD.

Alles in Allem ist der neuen Machbarkeitsstudie zufolge die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich gestiegen und damit unserer Ansicht nach auch die Chancen für Prospect Resources. Zumal das Unternehmen neben Spodumenkonzentrat für den Elektromobilitätsmarkt auch Petalitkonzentrat für den Glas- und Keramikmarkt produziert, das insbesondere auf Grund des auch im Peer-Vergleich extrem niedrigen Eisengehalts einen deutlich höheren Preis erzielt. Hier liegt auch der Fokus von Prospects Vermarktungsstrategie!

Zweiter Abnahmepartner in Sicht

Das Unternehmen hat in der chinesischen Sinomine Resource bereits einen Abnahmepartner gefunden, der verbindlich zugesagt hat, über die ersten sieben Jahren der Produktion auf Arcadia 280.000 Tonnen 6%iges Spodumenkonzentrat und 784.000 Tonnen 4%iges Petalitkonzentrat abzunehmen. Damit sind 42% der Produktion des Projekts über diesen Zeitraum bereits „versprochen“. In Zusammenhang mit der Abnahmevereinbarung hat Sinomine zudem zugestimmt, eine Vorauszahlung in Höhe von 10 Mio. USD zu leisten, sobald die Kugelmühle für die Verarbeitungsanlage geliefert und installiert ist.

Heute meldete Prospect in einer separaten Mitteilung, dass man eine Absichtserklärung mit Uranium One über ein mögliches Abnahmeabkommen geschlossen hat! Uranium One gehört zum staatlichen, russischen Rosatom-Konzern und ist ein global agierendes Energieunternehmen sowie einer der größten Uranproduzenten der Welt. Uranium One erhält mit der Absichtserklärung 90 Tage Zeit, eine Due Diligence von Prospect Resources und des Arcadia-Projekts durchzuführen. Kommt diese zu einem positiven Ergebnis, sollen innerhalb dieses Zeitraums auch eine Beteiligung an Prospect oder einer Prospect-Tochtergesellschaft sowie Bedingungen für die Abnahme von mindestens 51% der zukünftigen Lithiumproduktion des Unternehmens ausgehandelt werden!

Noch sind die Verhandlungen, wie auch Prospect betont, nicht vollständig, dauern an und es gibt keine Garantie, dass schlussendlich tatsächlich ein Deal zustande kommt. Sollte das aber geschehen, könnte das Prospect unserer Ansicht nach noch einmal auf ein ganz anderes Level heben. Es bleibt also interessant und man darf gespannt sein, ob sich die Serie sehr positiver Nachrichten aus dem Unternehmen fortsetzt.

