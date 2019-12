flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,58 Prozent bei 13.146,74 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,30 Mrd. Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich konnten durchweg Kursgewinne verbuchen, der Madrider Ibex35 legte mit einem Kursplus von 0,77 Prozent auf 9.392,50 Punkte am stärksten zu. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 3.687,45 Zählern. An der Wall Street konnten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg Kursgewinne verbuchen. Der NASDAQ100 stieg mit 0,58 Prozent auf 8.402,61 Punkten am stärksten. Der NASDAQ100 und S&P500 befinden sich wieder in Reichweite ihrer Rekordhochs. Neben einer Reihe von volkswirtschaftlichen Daten und dem Fed-Zinsentscheid rückt in Europa unterdessen am heutigen am Donnerstag ein zentrales Event in den Vordergrund, der uns Marktteilnehmer hoffentlich in Bälde von dem Trauma namens „Brexit“ erlöst. In Großbritannien finden die Wahlen zum Britischen Unterhaus satt. Gemäß den Angaben von YouGov verringerte sich der Abstand der konservativen „Tories“ um Premierminister Boris Johnson zu „Labour“ um Jeremy Corbin auf jüngst 28 Sitze. Vor ein paar Wochen lag der Vorsprung noch bei 68 Sitzen.

Am heutigen Donnerstag wurden bereits um 08:00 Uhr die deutschen Verbraucherpreise für den November ausgewiesen. Um 08:45 Uhr stehen die französischen Verbraucherpreise für den November zur Veröffentlichung an. Aus der Schweiz wird um 09:30 Uhr der SNB-Zinsentscheid erwartet, sowie parallel dazu das geldpolitische Statement und die SNB-Pressekonferenz. Die EU-Industrieproduktion für den Oktober wird um 11:00 Uhr zu bewerten sein. Als Highlight des Handelstages wird um 13:45 Uhr der EZB-Zinsentscheid ganz oben auf der Agenda der Trader sein. Besonders relevant wäre die im Anschluss um 14:30 Uhr stattfindende EZB-Pressekonferenz. Es wird die erst EZB-Pressekonferenz der neuen EZB-Präsidentin Lagarde sein. Aus den USA werden zeitgleich um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise für den November und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Woche publiziert. Von der Unternehmensseite berichten die US-Konzerne Ciena, Costco Wholesale, Adobe, Broadcom und Oracle von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Donnerstag überwiegend Zugewinne auf. Die US-Futures notierten durchweg im grünen Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.159 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch mit einem Kursgewinn von 0,58 Prozent und 13.146,74 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 19. November 2019 bei 13.374,27 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.188/13.259 und 13.374 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 13.073/13.002 und 12.887 Punkten 12.450 Punkten in Betracht.





flatex-select

