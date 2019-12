DAX vorbörslich bei 13.150 Punkten

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.12.2019)

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Wirecard - Long ausgestoppt

Die Aktie von Wirecard, einem Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim bei München, ist am Vortag erneut kräftig eingebrochen. Hintergrund war die Meldung, dass laut dem Bundesanzeiger der britische Hedgefonds TCI Netto-Shortposition auf Wirecard hält.

Die Aktie gerät seit langem immer wieder durch kritische Medienberichte vor allem der "Financial Times" unter Druck. die Aktie ist am Vortag auch unter die massive Unterstützung bei 110,00 Euro gefallen. Per Handelsschluss lag der Titel mit 4,56% bei 108,85 Euro im Minus.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 115,00/117,00 Euro eröffnet. Stopp etwas unter 110,00 Euro erreicht. Kursziel 140,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.