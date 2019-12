Der weltweite Autoabsatz ist im Zeitraum von Januar bis Oktober 2019 gesunken und die Gewinne sind eingebrochen, doch Volkswagen kann sich laut einer Untersuchung von EY dem Trend wiedersetzen. Zwar gingen die Verkäufe bei VW um zwei Prozent auf 7,8 Millionen Einheiten zurück, der Gewinn konnte jedoch im Betrachtungszeitraum um 25% gesteigert werden. Unter anderem dafür verantwortlich ist der Trend hin zum SUV. Doch auch der Dieselskandal ist weltweit betrachtet noch nicht abgeschlossen. Aktuell ist eine Klage Kanadas anhängig, in der VW vorgeworfen wird, kanadische Abgasvorschriften zwischen Januar 2008 und Dezember 2015 missachtet zu haben. Betroffen wären 128.000 Fahrzeuge. Weitere Details ergeben sich im Zuge einer Anhörung vor Gericht am 13. Dezember. In mehr als 50 Ländern stehen Kompromisse jedoch noch aus, darunter in Europa, Südamerika und Asien.

Das durchschnittliche KGV um den Wert 7,5 erscheint trotz geplanter Gewinnsteigerungen günstig. Die Marktteilnehmer haben einiges an zu erwartenden Verlusten punkto Dieselskandal und Handelskrieg bereits eingepreist.

Zum Chart