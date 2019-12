Siemens Healthineers und thyssenkrupp: Aufregend, welche Themen die Aktien bewegen!

Das aktuelle Börsenjahr neigt sich dem Ende entgegen, allerdings ist die grundlegende Spannung bei einigen Aktien noch immer nicht entwichen. So mancher prominenter Name glänzt beispielsweise noch immer mit strategischen Visionen oder auch Zukunftsplänen. Auch sogenannte Kapitalmarkttage und die daraus resultierenden Szenarien haben in diesen Tagen einen gewissen Einfluss auf manche Aktie.

thyssenkrupp: Aufzugssparte natürlich im Fokus

Eine erste Aktie, bei der auf dem Kapitalmarkttag natürlich erneut die Aufzugssparte in den Vordergrund gerückt ist, war die von thyssenkrupp. So manche Schlagzeile meldet in diesen Tagen, dass vor dem Verkauf beziehungsweise der neuen Vermählung dieses Geschäftsbereichs die Braut aufgehübscht werden soll. Eine Sichtweise, an der durchaus etwas dran sein könnte, was per se ja nicht negativ sein muss.

Das Management von thyssenkrupp hat im Rahmen des Kapitalmarkttages in London allerdings betont, wie aussichtsreich dieser Geschäftsbereich eigentlich ist. Die Sparte solle profitabler werden, indem die operative Marge im kommenden Jahr 2020/2021 bereits von zuvor 11,4 auf 11,5 bis 13 % verbessert wird. Außerdem sollen die Kosten, insbesondere in der Verwaltung dieses Geschäftsbereichs, deutlich um 80 Mio. Euro gesenkt werden. Auch das dürfte entsprechend einen Einfluss auf die Profitabilität besitzen. Definitiv ein spannendes Werben.

Zugleich bekräftigte das Management hier, dass die Entscheidung, wie es mit der Sparte weitergehen soll, Anfang des kommenden Börsenjahres gefällt werden soll. Zur Auswahl stünde dabei noch immer neben dem Teil- und Gesamtverkauf auch ein separater Börsengang. Es bleibt daher spannend, wie es in diesem Kapitel weitergeht, wobei thyssenkrupp mit seinem Kapitalmarkttag durchaus noch einmal die Phase des Werbens intensiviert haben könnte.

Siemens Healthineers: Fokus auf neue, innovative Bereiche!

Eine zweite Aktie, die in diesen Tagen ebenfalls in London mit ihrem Kapitalmarkttag für Aufsehen gesorgt hat, ist die von Siemens Healthineers. Anders als bei thyssenkrupp stehen dabei jedoch keine zum Verkauf stehenden Geschäftsbereiche im Fokus. Sondern vielmehr solche, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen dürften, woraus sich ein spannendes Wachstum entwickeln könnte.