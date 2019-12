Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits zum dritten Mal in den vergangenen viereinhalb Jahren sind die britischen Bürger heute aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die letzten Umfragen würden dabei die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson deutlich in Front sehen, jedoch sorge das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien dafür, dass dies nicht zwingend gleichbedeutend mit einer absoluten Sitzmehrheit sei. [ mehr