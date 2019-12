TOM TAILOR Holding SE: Marke TOM TAILOR mit stabilen Umsätzen und verbesserter Rohertragsmarge im ersten Quartal 2019

Marke TOM TAILOR mit stabilen Umsätzen und verbesserter Rohertragsmarge im ersten Quartal 2019

- Umsatz Marke TOM TAILOR mit 138,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

- Rohertragsmarge Marke TOM TAILOR steigt um 1,1 Prozentpunkte auf



55,7 Prozent

- Segment Retail mit Umsatzanstieg von 2,0 Mio. EUR auf 59,1 Mio. durch positive Entwicklung im E-Commerce

- Erwartungsgemäß rückläufiger Umsatz im Segment BONITA



Hamburg, 12. Dezember 2019. Wie bereits am 13. Mai 2019 bekannt gegeben, konnte sich die Marke TOM TAILOR trotz schwieriger Marktbedingungen für die Textilbranche erneut behaupten und verzeichnete einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 138,0 Mio. EUR (Q1 2018: 137,9 Mio. EUR). Dabei erzielte das Segment Retail vor allem durch die positive Entwicklung im E-Commerce einen Umsatzanstieg von 2,0 Mio. EUR auf 59,1 Mio. EUR und konnte damit die leicht rückläufige Umsatzentwicklung im Segment Wholesale vollständig kompensieren. Der Rohertrag der Marke TOM TAILOR verbesserte sich erneut und stieg von 75,3 Mio. EUR auf 76,8 Mio. EUR im ersten Quartal 2019. Dies entspricht einer Rohertragsmarge von 55,7 Prozent (Q1 2018: 54,6 Prozent). Gründe für den Anstieg der Rohertragsmarge waren im Wesentlichen eine verbesserte Wareneinsteuerung und weniger Promotionen als im Vorjahr. Nach erstmaliger Anwendung von IFRS 16 lag das berichtete EBITDA im ersten Quartal 2019 bei 14,2 Mio. EUR gegenüber 11,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum (ohne Berücksichtigung von IFRS 16: 3,3 Mio. EUR). Das berichtete EBIT erreichte -2,3 Mio. EUR (einschließlich IFRS 16) bzw. -3,1 Mio. EUR (ohne IFRS 16) nach 4,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2018.





Der Umsatz im Segment BONITA lag im ersten Quartal 2019 bei 40,6 Mio. EUR nach 51,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Ursächlich für den Umsatzrückgang waren das herausfordernde Marktumfeld sowie weitere Filialschließungen. Der Rohertrag belief sich auf 24,9 Mio. EUR (Q1 2018: 33,4 Mio. EUR), was einer Rohertragsmarge von 61,2 Prozent bzw. 64,5 Prozent im Vorjahr entspricht. Der Rückgang im Rohertrag resultiert aus dem zu Beginn des Jahres begonnenen Programm zum signifikanten Abbau von Altbeständen, um den zukünftigen Aktualitätsgrad der Kollektionen von BONITA zu erhöhen. Nach erstmaliger Anwendung von IFRS 16 betrug das berichtete EBITDA -1,1 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung von IFRS 16: -12,8 Mio. EUR) gegenüber 7,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das berichtete EBITDA war im ersten Quartal 2019 zusätzlich von Sonderkosten für Beratungsleistungen im Rahmen der laufenden Restrukturierung in Höhe von 3,0 Mio. EUR belastet. Das berichtete EBIT erreichte -13,6 Mio. EUR (einschließlich IFRS 16) bzw. -14,4 Mio. EUR (ohne IFRS 16) nach -9,8 Mio. EUR im ersten Quartal 2018.





Insgesamt erzielte die TOM TAILOR Group im ersten Quartal 2019 einen Umsatz von 178,6 Mio. EUR und lag damit um 5,9 Prozent unter dem Vorjahreswert von 189,7 Mio. EUR. Trotz einer Verbesserung des Rohertrags bei der Marke TOM TAILOR, konnte die rückläufige Entwicklung im Segment BONITA nicht kompensiert werden. In der Folge sank auch der Rohertrag im Konzern von 108,7 Mio. EUR um 6,5 Prozent auf 101,7 Mio. EUR. Die Rohertragsmarge reduzierte sich folglich auf 56,9 Prozent nach 57,3 Prozent im Vorjahr. Nach erstmaliger Anwendung von IFRS 16 betrug das berichtete EBITDA 13,1 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung von IFRS 16: -9,5 Mio. EUR) gegenüber 4,1 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das berichtete EBIT erreichte -15,8 Mio. EUR (einschließlich IFRS 16) bzw. -17,5 Mio. EUR (ohne IFRS 16) nach -5,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2018.

KENNZAHLEN TOM TAILOR GROUP Q1 2019

in € Mio. Q1 2019 mit



IFRS 16 Q1 2019 ohne



IFRS 16 Q1 2018 Veränd. in % mit IFRS 16 Veränd. in % ohne IFRS 16 TOM TAILOR Marke Umsatzerlöse 138,0 138,0 137,9 0,0% 0,0% Rohertrag 76,8 76,8 75,3 2,0% 2,0% Rohertragsmarge in % 55,7 55,7 54,6 Berichtetes EBITDA 14,2 3,3 11,7 20,9% -71,4% Berichtete EBITDA-Marge in % 10,3 2,4 8,5 TOM TAILOR Wholesale Umsatzerlöse 78,9 78,9 80,8 -2,4% -2,4% Rohertrag 43,6 43,6 42,8 1,8% 1,8% Rohertragsmarge in % 55,2 55,2 53,0 Berichtetes EBITDA 9,9 8,8 16,1 -38,5% -45,3% Berichtete EBITDA-Marge in % 12,5 11,2 19,9 TOM TAILOR Retail Umsatzerlöse 59,1 59,1 57,2 3,4% 3,4% Rohertrag 33,2 33,2 32,5 2,3% 2,3% Rohertragsmarge in % 56,2 56,2 56,9 Berichtetes EBITDA 4,3 -5,4 -4,4 >100% -24,5% Berichtete EBITDA-Marge in % 7,2 -9,2 -7,7 BONITA Umsatzerlöse 40,6 40,6 51,8 -21,6% -21,6% Rohertrag 24,9 24,9 33,4 -25,6% -25,6% Rohertragsmarge in % 61,2 61,2 64,5 Berichtetes EBITDA -1,1 -12,8 -7,6 85,6% -69,4% Berichtete EBITDA-Marge in % -2,7 -31,6 -14,6 TOM TAILOR Group Umsatzerlöse 178,6 178,6 189,7 -5,9% -5,9% Rohertrag 101,7 101,7 108,7 -6,5% -6,5% Rohertragsmarge in % 56,9 56,9 57,3 Berichtetes EBITDA 13,1 -9,5 4,1 >100% >-100% Berichtete EBITDA-Marge in % 7,3 -5,3 2,2 Allgemeiner Hinweis: Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen.

Über die TOM TAILOR Group



Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt damit die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen zum 31. März 2019 453 TOM TAILOR Filialen sowie 184 Franchise-Geschäfte, 2.546 Shop-in-Shops und 6.949 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 32 Ländern präsent. Die Marke BONITA verfügt zum 31. März 2019 über 742 eigene Retail-Geschäfte sowie über 88 Shop-in-Shop Flächen. Die Kollektionen beider Marken können darüber hinaus über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Investorenkontakt



Viona Brandt



Head of Investor Relations



TOM TAILOR Group



Telefon: +49 (0) 40 58956-449



E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com

Medienkontakt



Erika Kirsten



Senior Manager Unternehmenskommunikation



TOM TAILOR Group



Telefon: +49 (0) 40 58956-816



E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com



