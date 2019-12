Das noch recht junge an der Börse notierte Softwareunternehmen Teamviewer startete gegen Ende September mit einem Ausgabepreis von 26,25 Euro ins Leben und rutschte prompt auf 21,38 Euro ab. Ab Anfang Oktober griffen jedoch wieder vermehrt Käufer zu und konnten einen Aufwärtstrend mit einem dazugehörigen Verlaufshoch bei 27,48 Euro im Folgemonat etablieren. Nach einer zwischengeschalteten Korrektur zurück in den Unterstützungsbereich um 24,45 Euro stabilisierte sich das Papier rasch wieder und schoss wie in der charttechnischen Besprechung vom 09. Dezember 2019: „Teamviewer: Aktie setzt Aufwärtstrend fort“ favorisiert wurde in dieser Handelswoche direkt ins Ziel bei 29,43 Euro. Dort verlaufen einige Widerstände und sorgen zu Beginn des heutigen Handelstages für einen Zwischenstopp der Aktie, der allerdings noch in eine größere Korrektur übergehen könnte.