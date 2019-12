Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ: Trotz abgesagter Fusion mit S Immo bleibt die Aktie interessant - AktienanalyseEine der interessantesten Immobilienstorys in Österreich bleibt IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA), auch wenn die Gespräche über eine mögliche Zusammenführung mit S Immo nun beendet worden sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr