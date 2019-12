Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADO Properties: Übertriebener Kurssturz - AktienanalyseEiner der Hauptleidtragenden des geplanten Berliner Mietendeckels ist ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr