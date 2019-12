Dessen untere Begrenzung, die Rückkehrlinie stellt hierbei ein mögliches Kursziel dar. Weiterhin negativ zu interpretieren ist der Rückfall in den seit dem jüngsten Top entstandenen Abwärtstrendkanal. Mithin wäre ein Kauf der Aktie zum gegenwärtigen Zeitpunkt als sehr spekulativ zu betrachten – eher besteht das Risiko, dass bei einem deutlichen Ausbruch aus dem langfristigen Aufwärtstrendkanal die Wirecard-Aktie in Richtung 60 Euro abdriftet. Dieses Kursziel ergibt sich aus der nach unten abgetragenen Schwankungsbreite des Aufwärtstrendkanals.

Fazit: Bei neuerlichen Tiefs sollten Anleger durchaus die Reißleine ziehen, ein Kauf bietet sich gegenwärtig nicht an. Kaufsignale oder eine Aufhellung der Chartsituation ergeben sich erst bei einem Break des seit September 2019 laufenden Abwärtstrends.

Stefan Salomon Chartanalyst

Hinweis: Die Analyse wurde von Stefan Salomon mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in der Analyse enthaltenen Aussagen, Prognosen und Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Analysen dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Eine Angabe von Kurszielen, potenziellen Kauf- oder Verkaufssignalen dient lediglich der Information und dient der Veranschaulichung entsprechend der Methodik der Chartanalyse. Die in den Beiträgen von Stefan Salomon besprochenen Werte können für den einzelnen Anleger je nach dessen Risikoprofil und finanzieller Lage nicht geeignet sein. Erklärung nach §34b Abs 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags in dem in diesem Beitrag besprochenen Wert/Werten investiert ist, direkt oder indirekt durch Finanzinstrumente. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Charts: www.guidants.com