Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten brasilianischen Wirtschaftsdaten waren im Grunde gar nicht so schlecht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Zwar expandiere die Industrieproduktion weiterhin nur sehr zaghaft und die Arbeitslosigkeit gehe nur langsam zurück, doch Einzelhandel, Dienstleistungen und Wirtschaftsaktivität generell hätten deutlich zugelegt. [ mehr