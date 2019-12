Wien (www.aktiencheck.de) - Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung erholten sich im Oktober in der Türkei, während die Hausverkäufe nach dem starken Anstieg im Sommer erst einmal eine Verschnaufpause einlegten, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report". [ mehr