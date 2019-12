Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien notieren am Donnerstag höher, nachdem die Wall Street gestern einige Gewinne erzielen konnte, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Polen und Russland würden sich am besten entwickeln. Der Zinsentscheid der EZB sowie die Wahlen in Großbritannien seien heute die wichtigsten Ereignisse. [ mehr