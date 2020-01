Im Notfall muss es schnell gehen – das weiß auch der Wiener Konzern Frequentis : Schließlich statten die Österreicher mit ihren Kommunikations- und Informationssystemen Leitzentralen in aller Welt aus. Katastrophen, Unfälle sowie weitere unerwartete Ereignisse gehören zum täglichen Geschäft vieler Frequentis-Kunden. Diese setzen sich zu einem großen Teil aus öffentlichen Behörden, dem Verteidigungssektor, ÖPNV-Anbietern (Bus- und Bahnbetreiber), Rettungsdiensten und Einrichtungen wie der Feuerwehr zusammen. Ein weiteres Kerngeschäftsfeld umfasst den Bereich der zivilen und militärischen Flugsicherung, wo Frequentis nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 30% kommt. So nutzen die Deutsche Flugsicherung und die Bundeswehr Frequentis’ Technologie für ihre Sprachkommunikation und den internen Datenaustausch.

Der Markt, auf dem Frequentis tätig ist, zeichnet sich durch hohe Eintrittsbarrieren aus. Ein installiertes System wird daher nicht so schnell durch eine Konkurrenzlösung ersetzt, zumal diese oftmals in sicherheitssensiblen Bereichen Einsatz finden. Die Digitalisierung dürfte auf viele Jahre ein wichtiger Treiber für das weitgehend konjunkturunabhängige Geschäft des Unternehmens sein. Bei Betrachtung der Ergebnisentwicklung erscheint die im Jahr 2018 erzielte EBIT-Marge von rund 5% durchaus ausbaufähig. Höhere Cloudumsätze könnten ein wichtiger Gewinntreiber sein. Nachdem die Kursentwicklung im Anschluss an den Börsengang im Mai (Ausgabekurs: 18 EUR) verhalten verlaufen ist, rückt der Small Cap inzwischen ins Blickfeld neuer Investoren. Ein moderates 2020er-KGV von 18 eröffnet auch aus Bewertungssicht weiteres Kurspotenzial.

Autor: Marcus Wessel / Smart Investor

(Diese Analyse aus der Smart Investor-Ausgabe 12/19 bezieht sich auf Daten, die bis zum 23.11.2019 erfasst wurden.)

