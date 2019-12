Der Immobilien-Konzern publity hat bei dem Büro-Objekt Quattrium in Ratingen einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. „Es konnte nun mit dem Bestandsmieter Hitachi Vantara eine Verlängerung des Mietvertrags lange vor dem ursprünglichen Vertragsende im September 2020 nun um weitere 5 Jahre, bis September 2025, erreicht werden”, so publity. An den Mieter sind 717 Quadratmeter der rund 28.000 Quadratmeter im Quattrium vermietet. Zu ...