M1 Kliniken bestätigt Wachstumspläne

M1 Kliniken hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag im laufenden Jahr zwölf neue Fachzentren eröffnet - doppelt so viele wie 2018. Man betreibe damit 36 ambulante Zentren für ästhetische Medizin, teilt das Berliner Unternehmen mit. Und man will weiter expandieren: Bis Ende des kommenden Jahres soll sich die Zahl der Standorte auf 50 erhöhen. Wachsen will man vor allem im Ausland. Von den zehn weitestgehend abgeschlossenen ...