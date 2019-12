E.On meldet am Donnerstag einen Großauftrag des Autobauers BMW. Man werde „eines der größten betrieblichen Ladenetzwerke in Deutschland an den Standorten der BMW Group installieren und betreiben”, teilt der Energiekonzern am Donnerstag mit. Es sollen mehr als 4.100 Ladepunkte entstehen, davon rund die Hälfte öffentlich zugänglich. Erste Ladepunkte sollen bereits ab Dezember nutzbar sein, während das Gesamtprojekt bis 2021 ...