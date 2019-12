× Artikel versenden

All for One Group Dividende bleibt trotz Ergebnisrückgang konstant

Die All for One Group will erneut eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie zahlen. Einen entsprechenden Ausschüttungsvorschlag für das beendete Geschäftsjahr 2018/2019 wird man der Hauptversammlung zur Abstimmung vorlegen. Die bereits gemeldet …





