Vor einer Woche lag der Kurs von Medigene noch bei 5,72 Euro, inzwischen kratzt er an der Marke von 4 Euro. Neue Daten sind am Markt nicht gut angekommen. Diese beziehen sich auf den Leukämie-Impfstoff Dendritische Zell-Vakzine.Aus Sicht der Analysten von Independent Research deuten die Daten auf eine nicht-signifikante Wirkung hin. Dies ist aus ihrer Sicht äußerst negativ zu werten. Es handelt sich bei dem Impfstoff um das am ...