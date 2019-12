In einem ohnehin schwierigen Umfeld waren die letzten Handelstage für die Aktie des Zahlungsdienstanbieters noch einmal besonders herausfordernd. Die aktuelle charttechnische Konstellation ist mit prekär nur unzureichend beschrieben und dennoch besteht die Chance auf ein Comeback.

Immer wieder steht das Unternehmen im Fokus „medialer Berichterstattung“. Zuletzt brodelte es mal wieder gewaltig in der Gerüchteküche. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs ließen nicht lange auf sich warten.

Während die Wirecard-Aktie in den letzten Wochen bemüht war, nach dem Abverkauf vom Oktober über die Ausbildung einer Handelsspanne (110,0 Euro bis 123,0 Euro) wieder Stabilität in die Kursentwicklung zu bekommen, steht genau dieses Szenario mit dem kürzlich vollzogenen Bruch der Marke von 110,0 Euro nun zur Disposition. Aktuell liegt ein Verkaufssignal vor, das durchaus das Potential hätte, den Aktienkurs noch einmal in den zweistelligen Bereich zu drücken. Mit anderen Worten: Ein Test des 52-Wochen-Tiefs bei 86,0 Euro ist nicht auszuschließen. Und dennoch gibt es noch ein wenig „Hoffnung“. Eine rasche und möglichst dynamische Rückkehr über die 110,0 Euro könnte die Karten noch einmal neu mischen und das Comeback vorantreiben.

Kurzum: Die aktuelle Lage ist brisant. Aus charttechnischer Sicht droht mit dem Unterschreiten der 110,0 Euro theoretisch ein Test des bisherigen 52-Wochen-Tief bei 86,0 Euro. Nur eine rasche Rückkehr über die 110,0 Euro könnte die vorrübergehende „Rettung“ bringen…