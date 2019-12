Mit einem Capped Bonus-Zertifikat auf die Nestle-Aktie können Anleger in den nächsten sechs Monaten bei einem bis zu 13-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresrendite von 9 Prozent erwirtschaften.

Die Aktie des weltweit größten und am meisten diversifizierten Nahrungsmittel- und Getränkekonzerns Nestle (ISIN: CH0038863350) kannte in den ersten acht Monaten nur den Weg nach oben. Nachdem die Aktie mit einem Kurs von 80 CHF in das Jahr 2019 gestartet war, verzeichnete sie am 6.9.19, um 40 Prozent höher, bei 113,20 CHF einen Jahreshöchststand. Nach diesem starken Kursanstieg trat die Aktie in eine Konsolidierung an, die bis heute andauert.

In den jüngsten Expertenanalysen wird die Nestle-Aktie mit Kurszielen von bis zu 120 Schweizer Franken (CHF) zum Kauf empfohlen.