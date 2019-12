Seltene Erde sind in vielen elektronischen Gegenständen vorhanden und ein modernes Leben wäre ohne sie heute nicht mehr vorstellbar. Smartphones, Autos mit Elektromotor oder Windräder, in allen Geräten sind Seltene Erden vorhanden.

Elektromobilität braucht Seltene Erden

Die Mobilität ist im Wandel. In Zukunft werden immer häufiger Elektromotoren im Fahrzeugbau verwendet werden. Sowohl Batterieautos, als auch Fahrzeuge, die mit Wasserstofftanks und Brennstoffzelle ausgestattet sind, beide Arten benötigen Seltene Erden für die Magneten in den Elektromotoren. Die besonderen Inhaltsstoffe heißen in der Reihenfolge der Bedeutung Neodym, Praseodym und Dysprosium.

Nachfrage nach Seltenen Erden wird deutlich steigen

Der Bedarf an Neodym und Praseodym für ein Fahrzeug mit elektronischen Antriebsmotoren beträgt insgesamt rund 1 kg. Es gibt Prognosen, dass im Jahr 2025 circa 35 Mio. Fahrzeuge dieser Art weltweit verkauft werden. Es wird also bis dahin eine zusätzliche Rohstoffmenge nachgefragt werden, wie sie bisher in dieser Größenordnung noch nicht vorgekommen ist. Die Produzenten von Neodym und Praseodym werden voraussichtlich in den kommenden fünf bis zehn Jahren ihre heutigen Absatzmengen verdoppeln. Grüne Technologien sind ein wesentlicher Treiber für die Nachfrage von Seltenen Erden geworden.

Malawi als sicheres Rohstoffland

Die kanadische Firma Mkango Resources (ISIN: CA60686A4090 / TSX-V: MKA) hat mit ‚Songwe Hill‘ ein Projekt mit Seltenen Erden in Malawi, im südlichen Osten von Afrika. Der Vorteil von Malawi ist, dass das Land politisch stabil ist und über eine gute Infrastruktur verfügt. Für Mkango ist es zudem von Vorteil, dass das Lohnniveau in der Region niedrig ist.

Quelle: Mkango Resources

Finanzstarker Partner übernimmt Kosten

Mkango konnte für sein Vorhaben die Investmentgesellschaft Talaxis als Partner gewinnen. Talaxis ist auf Kritische Rohstoffe und Lieferketten für Grüne Technologien fokussiert. Der Finanzierungspartner hat einen Anteil von 49 % am ‚Songwe Hill‘-Projekt durch die Zahlung von 12 Mio. GBP und die Kostenübernahme der bankfähigen Machbarkeitsstudie erhalten. Mit Abschluss dieser Studie in 2020 hat Talaxis zudem das Recht seinen Anteil auf 75 % zu erhöhen, indem die Kosten für die Entwicklung komplett übernommen werden.

Quelle: Mkango Resources

Vorkommen mit hohem Wert

Die Kosten für die Entwicklung des Projektes ‚Songwe Hill‘ wird voraussichtlich mehr als 200 Mio. USD betragen. Abgesichert ist das Engagement bereits durch eine ‚NI 43-101‘ konforme Resource in der ‚gemessenen und angezeigten‘ Kategorie mit 21 Mio. Tonnen und einem ‚TREO‘ (‚Total Rare Earth Oxide‘) Gehalt von 1,41 %. Der Abnahmepreis von Neodym beträgt momentan rund 50,- USD pro kg und für Praseodym rund 55,- USD pro kg. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, warum Talaxis so ein großes Interesse an dem Gebiet hat.

Erfahrenes Management

Das Management Team und Gründer William Dawes und Alexander Lemon können laut eigenen Angaben auf 12 Jahre Erfahrungen in Malawi und eine lange Beziehung mit den Behörden und Gemeinden zurückblicken. Für die Investoren von Mkango ist die aktuelle Situation sehr spannenden, auch wenn der Aktienkurs noch langweilig aussieht. Sollte der Plan aufgehen, dass ‚Songwe Hill‘ durch Talaxis in Produktion gebracht wird, dann hat die Aktie Vervielfachungspotenzial. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt beim Kurs von 0,125 CAD rund 16,6 Mio. CAD und tendiert nahe dem Kassenbestand in Höhe von 10 Mio. USD bzw. 13,3 Mio. CAD per 30. September 2019.

Grüner Technologien brauchen Seltene Erden

Für Investoren, die sich für Grüne Technologien und Rohstoffe interessieren, wäre Mkango ein Engagement mit einer interessanten Schnittmenge und einem attraktiven Chance-/Risiko-Verhältnis. Das Jahr 2020 wird für Mkango von großen Entscheidungen geprägt sein.

