PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die neu entfachte Hoffnung auf einen "Deal" zwischen den USA und China im Handelsstreit hat die Anleger an Europas Börsen erfreut. Die wichtigsten Aktienindizes bauten am Donnerstag ihre bereits zur Wochenmitte erzielten Gewinne teils deutlich aus.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,51 Prozent höher bei 3706,35 Punkten und profitierte damit auch von der der Aussicht auf eine robuste Verfassung der US-Wirtschaft im kommenden Jahr. Am Mittwoch hatte die Notenbank der USA den Leitzins wie erwartet nicht verändert und eine anhaltende Zinspause signalisiert.

In Paris stieg der Cac 40 am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 5884,26 Punkte. Für den FTSE 100 in London ging es sogar um 0,98 Prozent auf 7287,00 Punkte nach oben./la/fba