Bei secunet Security Networks laufen die Geschäfte besser als erwartet - als Folge hebt das Essener Unternehmen am heutigen Donnerstag die Prognose für 2019 an. Prognostiziert wird nun für das laufende Jahr ein Umsatz von 230 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern will der Hersteller von IT-Sicherheitssystemen einen Gewinn von 35 Millionen Euro erzielen.„Die Erhöhung der Prognose ergibt sich überwiegend aus kurzfristigen ...