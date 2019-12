Neuseelands größtes lizenziertes medizinisches Cannabis-Unternehmen hat schon die erste EnWave-Maschine gekauft und Osisko Gold Royalties startet weiteres Aktienrückkaufprogramm.

EnWave verkauft Maschine und Exklusivrecht nach Neuseeland

Die kanadischen Trocknungsexperten für Lebensmittel, Cannabis und medizinische Produkte der EnWave Corporation (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) haben eine exklusive, kommerzielle Lizenz mit Helius Therapeutics Ltd. unterzeichnet. Helius ist Neuseelands größtes lizenziertes medizinisches Cannabis-Unternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Es ist zudem das erste Cannabis-Unternehmen der Welt, das als ‚New Zealand Grown‘ zertifiziert wurde.

Die Neuseeländer verfügen über eine hochmoderne Biotechnologieanlage in Auckland mit einem flächendeckenden, indoor kontrollierten Anbausystem, integrierter Extraktionsstelle, einem fortschrittlichen Cannabinoid-Forschungslabor und Produktionsstätten. EnWaves - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-moon-cheese-highly-profitable ... - erste in Neuseeland vergebene Lizenz gewährt Helius das ausschließliche Recht, sein eigens entwickelte Strahlungsenergie-Vakuum (‚REV™‘)-Dehydrierungstechnologie für die Trocknung von Cannabis in Neuseeland zu nutzen. Helius bekommt auch das Recht, Unterlizenzen an andere Cannabisunternehmen gegen ein entsprechendes Entgelt zu vergeben.

Gemäß Lizenzvertrag hat Helius bereits eine verbindliche Maschinenbestellung einer 10kW ‚REV™‘-Maschine erteilt, um schnellstmöglich die kommerzielle Produktion von getrocknetem medizinischem Cannabis zu starten. Im Hinblick auf die Beibehaltung der Lizenzexklusivität, wie auch der Unterlizenzierungsrechte, muss Helius bis Juni 2021 eine weitere Bestellung einer mit 60kW allerdings deutlich größeren Maschine in Auftrag geben.

Wie bei EnWave-Abkommen üblich, zahlt Helius eine nutzungsabhängige Lizenzgebühr, die sich nach der Masse der mittels ‚REV™‘-Technologie hergestellten Produkte richtet. Weitere Details der Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht.

Mit diesem Abschluss kann EnWave bereits die siebte kommerzielle Lizenz für die Cannabis-Verarbeitung feiern. Neben Neuseeland hat das Unternehmen auch kommerzielle Lizenzen nach Kanada, Europa und Australien vergeben.

Osisko Gold Royalties - TSX genehmigt weiteres Aktienrückkaufprogramm

Nachdem der kanadische Förderzinsverwerter Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR) bereits in den vergangenen 12 Monaten per Ende 11. Dezember 2019 rund 1.833.830 Stammaktien zum Durchschnittskurs von 11,81 CAD über die Börse zurückgekauft hat, wird nun mit einem weiteren Rückkaufprogramm noch einmal nachgelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei dafür die Genehmigung der Börse bereits erteilt worden. Damit ist der Weg bis zum 1. Dezember 2020 frei, bis zu 13.681.732 Stammaktien, die etwa 10 % aller ausstehenden Aktien entsprechen, gemäß den üblichen Kursangebotsverfahren der TSX zurückkaufen.

Dabei wird das normale Kursangebot des Emittenten über die Einrichtungen der TSX oder über alternative Handelssysteme durchgeführt, sofern diese berechtigt sind und den Vorschriften der TSX-Börse entsprechen.

Die Käufe sollen durch Offenmarkttransaktionen erfolgen, also ganz regulär über die Börse, oder aber über vorab arrangierte sogenannte ‚Crosstrades‘, Blockkäufe oder ähnliches. Das tägliche Rückkaufhandelsvolumen darf allerdings nicht mehr als 126.674 Stammaktien (rund 25 % des durchschnittlichen Handelsvolumens bis zum 30. November 2019 pro Tag) betragen, außer beim Kauf sogenannter ‚Crosstrades‘, oder „Blöcke“.

Die Aktienrückkäufe begründet der Aufsichtsrat damit, dass man der Auffassung sei, dass sich der derzeitige Unternehmenswert nicht entsprechend im Aktienkurs widerspiegele. Zudem würden auch die Aktionäre durch den Kauf und der Annullierung der Aktien profitieren, da sich der ‚free fload‘ verringert und der Unternehmensanteil dadurch steigt.

Da die Aktien über die Börse gekauft werden, gelten natürlich auch für Osiskos - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-financial-part ... - eigene Käufe die dort gestellten Kurse, zuzüglich Maklergebühren. Für den Fall, dass Osisko Gold Royalties Stammaktien durch vorab arrangierte ‚Crosstrades‘, Blockkäufe oder private Vereinbarungen erwirbt, kann und wird der Kaufpreis der Stammaktien, wie von der Wertpapieraufsichtsbehörde gestattet, mit einem Abschlag auf den dann geltenden Marktpreis erfolgen. Beauftragt mit den Aktienkäufen hat Osisko Desjardins Capital Markets.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

