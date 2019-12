Der Vertrag von Marc Heß bei der Aareal Bank wird verlängert. Heß gehört seit Oktober 2018 dem Vorstand der Bank an. Sein neuer Vertrag läuft bis Ende 2024. Er ist als CFO für die Wiesbadener tätig. Auch ist er für den Bereich Treasury verantwortlich.Marija Korsch, die Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank, ist voll des Lobes: „Marc Heß hat sich außerordentlich schnell in seine Aufgaben eingearbeitet und in seinem ...