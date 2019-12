NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich ins Minus gedreht. Nachdem zunächst unerwartet schwache Daten vom Arbeitsmarkt etwas gestützt hatten, setzte nach neuen Nachrichten zum Handelsstreit ein deutlicher Verkaufsdruck ein. Die Anleger wagten mehr Risiko und hievten die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street auf Rekordhochs, im Gegenzug wurde die als sicher geltenden Staatsanleihen gemieden.

Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Strafzölle auf Konsumgüter aus China hat Trump Optimismus verbreitet. "Kommen einem großen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch!", erklärte Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Aussagen sorgten für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und stützten den Dollar.

Zuletzt berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich Washington und Peking informierten Personen zufolge auf ein Phase-Eins-Abkommen geeinigt haben. Allerdings fehle noch die Zustimmung von Trump.

Zweijährige Staatsanleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,660 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 14/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,731 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere büßten 30/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 1,897 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 1 29/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,312 Prozent./la/fba