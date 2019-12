Nasdaq Inc - Börsenbetreiber profitiert vom Aktienboom in den USA! Breakout aus massiver Base steht bevor!

Aktie konsolidiert nach dem jüngsten Anstieg in Form einer Bullenflagge!

Symbol: NDAQ ISIN: US6311031081

Rückblick: Die Nasdaq Inc. ist der Betreiber der größten elektronischen Börse gemessen an der Anzahl gelisteter Aktiengesellschaften in den USA. Das Unternehmen entstand 2008 aus der Fusion der Nasdaq und OMX Börse und hat seinen Hauptsitz in New York City. Inzwischen gehören dem Konzern auch die Börsen in Stockholm, Helsinki, Kopenhagen sowie Riga, Tallinn und Vilnius an. In Summe sind an den Börsen der Nasdaq Inc. 3.700 Unternehmen gelistet, die gesamt eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen USD auf die Waage bekommen. Charttechnisch befindet sich die Aktie seit Jahren in einem Aufwärtstrend und konnte seit der Finanzkrise 2009 um 600 % an Wert zulegen. Seit Anfang des Sommers befindet sich der Anteilsschein in einer großen Seitwärtskorrektur mit der oberen Rangebegrenzung im Bereich von 105 USD und auf der Unterseite 95 USD. Aktuell befinden wir uns wieder am oberen Ende der Range, im Unterschied zu den letzten Malen hält sich die Aktie dieses Mal jedoch ausgesprochen gut und konsolidiert auf sehr hohem Niveau in Form einer Bullenflagge.