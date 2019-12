capsensixx AG: -2020 EBITDA (nach Anteilen Dritter) von 3,2 bis 3,5 Mio. Euro erwartet

capsensixx AG unterzeichnet LOI über Verkauf von coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management

- 2020 EBITDA (nach Anteilen Dritter) von 3,2 bis 3,5 Mio. Euro erwartet

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2019 - Die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17) hat im Rahmen eines angestrebten Management-Buy-outs für ihre Beteiligung an der coraixx GmbH & Co. KGaA heute eine entsprechende Absichtserklärung (LOI) mit Sven Ulbrich unterzeichnet. Vorbehaltlich der Umsetzung der Transaktion entsteht im 4. Quartal 2019 im Einzelabschluss (HGB) der capsensixx AG ein einmalig negativer Ergebniseffekt von rd. 1,7 Mio. Euro und im capsensixx Konzernergebnis (IFRS) ein positiver Ergebniseffekt von rd. 0,2 Mio. Euro. Zukünftig werden keinerlei operative Ergebnisbelastungen mehr durch die defizitäre coraixx GmbH & Co. KGaA bei der capsensixx AG anfallen. Entsprechend werden durch die Fokussierung deutlich niedrigere Kosten auf Holdingebene bereits ab dem Jahr 2020 von mehr als 0,5 Mio. Euro pro Jahr erwartet.

capsensixx wird sich mit Aufgabe der Beteiligung an der coraixx GmbH & Co. KGaA auf die seit Jahren profitablen Kernbeteiligungen Axxion S.A. und Oaklet GmbH konzentrieren. In den adressierten Segmenten Fund Management, Administration & Accounting und Capital Markets & Corporate Services können so in einem von Konsolidierung geprägten Marktumfeld Fähigkeiten und Angebote gestärkt und ergänzt werden. Auf Basis der verschlankten Konzernstruktur geht capsensixx für 2020 von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA (nach Anteilen Dritter), von 3,2 bis 3,5 Mio. Euro aus.

Im Zuge der Fokussierung der capsensixx AG soll das bisherige Aufsichtsratsmitglied Gregor Langer neu in den Vorstand berufen werden. Der Vorstandsvorsitzende Sven Ulbrich scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der capsensixx AG aus und wird sich künftig vollständig auf seine Geschäftsführungstätigkeit bei der Oaklet GmbH konzentrieren.

