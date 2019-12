Das Geschäft des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns geht weit über das Thema Mickey Mouse hinaus. Inhalte von Klingenden Marken wie Pixar, Marvel, Star-Wars und National Geographic bilden die inhaltliche Basis des neu gegründeten Streaming-Schwergewichts „Disney +“. Weiters hat Disney Teile von 21st Century Fox gekauft und sich damit die Rechte an Produktionen wie den Simpsons oder der Avatar-Filmreihe gesichert. Mit „Disney +“ schwenkt der Konzern beinahe frontal gegen den Streaming-Primus Netflix ein. Als Folge verliert Netflix das Recht, Material des Disney-Portfolios zeitnah zu senden. Wenn es aber einem Konzern gelingt, die Dominanz von Netflix mit seinen 158 Millionen Mitglieder in 190 Ländern zu brechen, dann gelingt dies mit der übervollen Produkt-Pipeline von Disney. Weiters ist Disney in der Lage, die hohen Investitionskosten für den Aufbau und Vermarktung des neuen Streamingdienstes mit Überschüssen aus anderen Distributionskanälen zu finanzieren.



Zum Chart

Der Start von „Disney +“ in den USA, Kanada und den Niederlangen am 12. November 2019 sorgte auch für ein Kursplus am Folgetag. Der Aktienkurs konnte am 13. November um 8,5 % zulegen. In ausgewählten europäischen Staaten startet der Dienst Ende März 2020 und sollte den Kurs abermals unterstützen, Nach dem Sprung am 13. November ist das Papier in eine Seitwärtsrange eingeschwenkt, die beim Supportlevel von 145,28 US-Dollar unten und vom all time high bei 153 US-Dollar oben begrenzt wird. Ausgehend von dieser Range sollte der nächste Kurssprung in der Höhe des Retracements von 157 US-Dollar erfolgen.

Umgesetzt wird die Strategie durch einen Call-Optionsschein (WKN JM2KT8) mit einem Basispreis von 150 US-Dollar.

Der ausgewählte Call weist eine Implizite Volatilität von 23,25 %. Der Hebel Omega beträgt 11,01.

Walt Disney (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: