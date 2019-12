Das Graphitunternehmen Kibaran Resources Limited heißt ab sofort Ecograf Limited mit dem neuen Kürzel (ASX: EGR) an der australischen Börse. In Deutschland wird die Namensänderung voraussichtlich morgen, spätestens aber am Montag vollzogen.

Bis dahin ist die Aktie in Deutschland nicht handelbar. Da sich die internationale ISIN-Nummer ändert, wird sich auch die WKN-Nummer und voraussichtlich auch das deutsche Tickersymbol ändern.