Mit dem Vertrag sind Kostenrisiken für die Gesellschaft ausgeschlossen. Man hat einen Festpreis vereinbart, zu dem die Demonstrationsanlage errichtet werden soll. Der Vertrag mit dem Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy umfasst Unternehmensangaben zufolge die Lieferung und Inbetriebnahme eines Technologie- und Ausrüstungspakets für die Anlage. In den Vereinbarungen enthalten sind Leistungsgarantien sowie Inbetriebnahmeleistungen, Laboreinrichtung und ein Bedienerschulungsprogramm, teilt Euro Manganese mit. Zudem ist das Chvaletice-Projekt kein unbekanntes Terrain für das Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy, das bereits seit dem Jahr 2017 mit metallurgischen Prüfarbeitsprogrammen und Prozessentwicklungen in die Arbeiten involviert ist.

Bei Euro Manganese (WKN A2N6V9 / ASX/TSX-V EMN) sind wichtige Entscheidungen für das Chvaletice-Mangan-Projekt perfekt. Mit dem Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy wurde ein Vertrag für eine Demonstrationsanlage abgeschlossen. Mit der Anlage will Euro Manganese hochreine Mangan-Fertigproduktproben für Kundenprüfungen und Qualifizierungen im Multi-Tonnen-Umfang herstellen.

Hinter dem Partner von Euro Manganese steckt übrigens ein bekannter Name in der Bergbaubranche: Das Forschungsinstitut gehört zum direkten Einflussbereich der China Minmetals Corporation, die zu den größten Bergbaugesellschaften der Welt zählt. Beide „verfügen über eine große Erfahrung in der Planung, dem Bau und dem Betrieb von hochreinen Mangananlagen sowie von Anlagen zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterievorläufern und Kathoden“, meldet Euro Manganese.

Chinesische Partner sind begeistert von Euro Manganese

Vom Bergbauriesen kommt viel Lob für Euro Manganese: „Wir waren sehr beeindruckt von ihrem starken Fokus auf technische Exzellenz, der Lieferung von sehr hochreinen Mangan-Produktspezifikationen und der Erreichung von Weltklasse-Umweltstandards“, sagt Li Maoling, General Manager, Deputy Secretary of the Party Committee, CRIMM, China Minmetals Corporation.

Auf dem Weg zur Machbarkeitsstudie für das Chvaletice-Mangan-Projekt ist dies ein wichtiger Schritt, einen zweiten meldet Euro Manganese gleich mit: Das kanadische Unternehmen hat die ebenfalls aus China stammende BGRIMM Technology Group zum leitenden Prozessanlageningenieur für die Machbarkeitsstudie ernannt. Für die Gesellschaft hat man sich nach der Prüfung einer Liste mit Vorschlägen führender Unternehmen aus der Branche entschieden.

Dass die Nordamerikaner so stark auf chinesische Partner setzen, hat übrigens gute Gründe. In der Manganförderung ist das Land führend und die chinesische Bergbaubranche hat große Erfahrungen angehäuft, sowohl was die Technologie als auch den Bau solcher Anlagen betrifft.

