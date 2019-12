Infineon - Long-Chance

Die Aktie ist nach dem starken Anstieg bereits überlauft. In der nächsten Korrektur bietet sich eine Long-Chance im Bereich von 20,00 Euro an. Das Kursziel ist bei 21,00 Euro zu sehen. Der Stopp könnte zunächst unter dem jüngsten Verlaufstief bei 19,30 Euro platziert werden. Der Stopp sollte dann zügig auf Einstand und in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading-Strategie: