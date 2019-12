Arag – Abgasskandal hält Rechtsschutz noch immer auf Trab

In mittlerweile mehr als 9 700 Fällen hat der Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer Arag im Abgasskandal Kosten in Höhe von insgesamt rd. 20 Mio. Euro übernommen. Und das Thema ist auch fünf Jahre nach Bekanntwerden der illegalen Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung bei Diesel-Fahrzeugen von VW weiter aktuell. Ein Ende der Klagewelle ist nicht in Sicht.

Noch immer erreichen das Unternehmen etwa 20 Fälle pro Tag mit einem Streitwert von im Schnitt 24 000 Euro. Gut 30 Mio. Euro Kosten hat die Arag hierfür insgesamt veranschlagt. Und die Erfolgsbilanz für die Klägerseite sieht nicht schlecht aus, wie wir im Gespräch mit dem Management unter CEO Paul-Otto Faßbender erfahren. In 128 Fällen wurde vor Gericht gewonnen und in 54 Prozessen verloren. Das gängigste Ergebnis der Streitigkeiten ist aber der Vergleich: 313 mal vor Gericht und über 2 500 mal außergerichtlich. Der Rest entfällt auf noch laufende Verfahren. In gut 90% der Fälle wird gegen VW prozessiert, 10% entfallen auf Daimler.