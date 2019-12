Deutsche Anleihen geben nach britischer Wahl deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag ebenso wie britische Staatsanleihen deutlich weniger gefragt gewesen. Am Markt war die Rede von einem stark verminderten Interesse an sicheren Anlagen. Als Gründe wurden der Ausgang der britischen Parlamentswahl und die Hoffnung auf ein erstes Handelsabkommen zwischen den USA und China genannt.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,35 Prozent auf 171,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,23 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Juli. Britische Staatsanleihen gaben noch deutlicher als deutsche Bundesanleihen nach. Ihre Rendite stieg auf den höchsten Stand seit Juni.