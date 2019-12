Studie: US-Anleger hungern nach China-Aktien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vier von fünf globalen Investoren wollen ihre China-Gewichtung weiter ausbauen, hat eine Studie von Invesco herausgefunden. Dafür gibt es gute Gründe, sagt Studienautorin Monica Woodley – vor allem bei Asset-Klassen und Investmentthemen.Institutionelle Investoren kommen an China schwerlich vorbei. Zu diesem Ergebnis kommt "The China Position", eine von Invesco in Auftrag gegebene Studie des Analyseunternehmens Economist Intelligence Unit (EIU). Das China-Engagement globaler Investoren ist demnach groß: Mehr als 80 Prozent der 411 Befragten aus Nordamerika, der Region Asien-Pazifik (kurz APAC), Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika wollen ihre spezifischen China-Allokationen in den kommenden zwölf Monaten ausbauen.Zu den Studienteilnehmern gehören Vermögensmanager, institutionelle Anleger wie Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds sowie Geschäftsbanken. Die befragten Organisationen verwalten jeweils ein Anlagevermögen von 500 Millionen bis zu mehr als 10 Milliarden US-Dollar.China-Aktien sind die beliebteste AnlageformMehr als zwei Drittel der befragten institutionellen Anleger betrachten chinesische Aktien als die beliebteste Anlageform überhaupt. Das gilt sowohl für den Onshore-Bereich der A-Shares als auch für das Offshore-Segment der H-Shares. Dabei handelt es sich um die wichtigsten Aktiengruppen, die ausländischen Investoren in China uneingeschränkt zugänglich sind.Mehr als zwei Drittel der Großinvestoren sind laut Studie direkt am chinesischen A-Aktienmarkt investiert – in Aktien, die an den Börsen in Schanghai und Shenzhen gelistet sind. Besonders groß ist der Hunger nach China-Aktien in den USA, wo der Anteil der Investoren mit einer direkten Allokation in A-Aktien bei 82 Prozent liegt.Mehr als die Hälfte der befragten Großanleger hält eine direkte Allokation in H-Aktien. Dabei handelt es sich um Papiere chinesischer Unternehmen, die an der Börse Hongkong gelistet sind und auf Hongkong-Dollar lauten.Unter dem Strich dürften Aktien für globale Investoren die einfachste Möglichkeit darstellen, um vom Wachstum chinesischer Unternehmen zu profitieren – auch wenn der Markt für A-Aktien hauptsächlich von chinesischen Kleinanlegern bespielt wird. Der Zugang für ausländische institutionelle Anleger ist hier streng reglementiert. Dennoch dürfte der Markt für A-Aktien mit einer weiteren Öffnung Chinas für institutionelle Investoren weiter zulegen.