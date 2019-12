Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Tagen ihre Kursgewinne auf 54,50 Euro ausbauen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnten bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) jetzt die Bullen zugreifen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2015 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel der Wert am 15. August auf 40,31 EUR zurück und bildete anschließend eine inverse SKS aus. Am 16. Oktober durchbrach die Aktie die Nackenlinie und setzte zu einer Rally auf 54,50 EUR an. Mit diesem Hoch scheiterte die Aktie am Abwärtstrend seit Januar 2018. In den letzten Wochen konsolidierte sie etwas. Am log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung seit August fing sich die Daimler-Aktie in den letzten Tagen wieder.