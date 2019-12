Quasi binnen 48 Stunden haben sich die charttechnischen Perspektiven für die Aktie der Deutschen Bank deutlich aufgehellt. Während Analysten in Summe sich eher skeptisch zu dem Papier geäußert haben nach dem Investorentag der Bank in dieser Woche, kommen vom Aktienkurs Lebenszeichen. Der steilere kurzfristige Abwärtstrend konnte gestern deutlich überwunden werden. Für die Deutsche Bank Aktie ging es am Donnerstag im XETRA-Handel ...