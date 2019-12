flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik und auch die US-Futures wiesen am Freitag durchweg kräftige Kursgewinne auf. Der japanische Nikkei225 legte um 2,55 Prozent auf 24.023,10 Punkte zu. Ebenso starke konnte auch der Hang Seng Index in Hongkong hinzugewinnen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.383,26 Punkten und bildete bereits oberhalb von 13.400 Punkten neue Jahreshochs aus. Die Deutsche Bundesbank revidierte unterdessen die BIP-Prognose für 2019 von einem Plus von 0,6 Prozent auf 0,5 Prozent und für 2020 von 1,2 Prozent auf 0,6 Prozent nach unten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,57 Prozent bei 13.221,64 Punkten aus dem Handel. Nach dem EZB-Zinsentscheid vom Donnerstag soll an dieser Stelle einmal mehr die „charttechnisch langfristige Brille“ aufgezogen werden. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum langfristigen Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 13.219 und 13.597 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.814/12.330 und 11.938 Punkten auszumachen.





