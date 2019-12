Santa Claus im Weißen Haus – US-Präsident Donald Trump hat gestern die Bullen von der Leine gelassen. Wohl niemand hat damit gerechnet, dass die amerikanische Seite China das Angebot machen würde, die bestehenden Strafzölle zu halbieren. Es hätte wahrscheinlich schon gereicht, dass am Sonntag keine neuen Zölle gekommen wären.

Die US-Unternehmen sind schlank aufgestellt, da der US-Dollar so stark ist. Neben dem sich jetzt entspannenden Handelskonflikt wäre ein zweiter großer Sprung für die Wall Street möglich, sollte es zu einer Abschwächung des Dollars kommen. Trump weiß genau, dass er jetzt nur noch seine Währung schwächen muss, um die Musik auf der Party noch lauter zu drehen.

Boris Johnson feiert einen erdrutschartigen Sieg bei den Wahlen, womit ein Brexit ohne Vertrag noch etwas unwahrscheinlicher geworden ist. Johnson hat jetzt das britische Volk hinter sich, den Austritt aus der Europäischen Union sicher vollziehen zu können. Großbritannien wird spätestens Ende Januar kein Mitglied der EU mehr sein. Das schafft Sicherheit.

An der Börse entsteht damit die wohl beste aller Welten. Auch wenn Anleger den Fortgang der Handelsgespräche und die Entwicklungen im Brexit weiter beobachten sollten, sind in den vergangenen 24 Stunden die Weichen in die richtige Richtung gestellt worden. Damit dürfte dann auch der Startschuss für eine Jahresendrally gefallen sein.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!