"Ergreift die Chancen, die das Gelände euch bietet, seid diszipliniert, denkt an die Defensive und im Übrigen vergesst eure Pläne!"

Am Vorabend der Schlacht von Waterloo suchte Lord Uxbridge, der Kommandeur der Kavallerie, den Herzog von Wellington auf, um dessen Überlegungen, Pläne und Vorgehen für den folgenden Tag zu erfragen.

Er sei, so erinnerte er Wellington, im Fall von dessen Tod als oberster Befehlshaber vorgesehen, habe aber in diesem Fall keine Zeit mehr, eigene Pläne zu schmieden. Daher müsse er über Wellingtons geplante Aktionen für die Schlacht informiert sein. Der große Wellington antwortete mit einer Frage: „Wer wird morgen früh zuerst attackieren, Napoleon oder ich?“ Da Bonaparte noch nie gewartet hatte, bis er angegriffen wurde und sein Heil stets in der Offensive gesucht hatte, war die Antwort klar: „Napoleon“. „Nun,“ entgegnete der Herzog, „Napoleon hatte nicht die Güte, mich in seine Überlegungen einzuweihen und ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Da meine Pläne aber von den seinen abhängen, wie können Sie erwarten, dass ich Ihnen sagen kann, was ich vorhabe?“

Und in der Tat, es wurde eine sehr unübersichtliche, wechselvolle Schlacht.

Jedenfalls bis Blücher mit seinen frischen Truppen auftauchte (Wellington rief angeblich mehrfach aus: „Ich wollte, es würde Nacht, oder die Preußen kämen.“). Es ist fast, als hätte Wellington, der als Meister der Defensive in die Militärgeschichte eingegangen ist, Sun Tzu gelesen, der in seinem Buch über die Kriegskunst festgehalten hatte: „Je nachdem, wie die Umstände es nahe legen, sollte man seine Pläne ändern.“