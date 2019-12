Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1168 (07:30 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1103 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 109,59. In der Folge notiert EUR-JPY bei 122,39. EUR-CHF oszilliert bei 1,1011.

Die erste EZB-Sitzung unter der Führung der neuen EZB-Präsidentin Lagarde brachte keine Änderungen in der Zinspolitik. Der Leitzins (0,0 %), Einlagensatz

(-0,5 %) und Spitzenrefinanzierungszins (0,25 %) bleiben unverändert auf ihren bisherigen Rekordtiefs. Die bisherige Geldpolitik wurde hingegen bestätigt. Erst wenn die Inflationserwartungen sich wieder nachhaltig dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent annähern, werden die Zinsen angehoben und die Anleihekäufe zuvor beendet werden.

Sollte es sich bei der über Jahre genommenen Medizin um das falsche Medikament handeln, wird dies also trotzdem weitergenommen, bis die Symptome abklingen. Zu Risiken und Nebenwirkungen schauen Sie bitte auf ihre Sparbuchverzinsung oder in die Bilanz ihrer Bank oder Sparkasse.

Relevant wird die für das nächste Jahr angekündigte strategische Überprüfung der Geldpolitik. Diese soll auch in 2020 abgeschlossen werden. Einbezogen werden dabei auch die Politik und Akademische Kreise. Während wir letztem offen gegenüberstehen, ist es fraglich, on eine Einbeziehung der Politik sinnstiftend ist. Die Vergangenheit zeigt, dass von dieser vor allem Projekte im Eigeninteresse angeregt werden. Der an Zentralbanken gerichtete Wunsch liegt dabei regelmäßig in niedrigen Zinsen und einer erhöhten Geldmenge. Dies soll bequem die Konjunktur anstoßen, ohne schmerzvoll die Strukturen verändern zu müssen.

Christine Lagarde hat bereits mehrfach – so auch auf der Pressekonferenz - eine Ausweitung der Fiskalpolitik für manche Länder angeregt. Vorstellbar ist, dass die Reise Richtung notenbankfinanzierter Staatsausgaben geht. Der Deckmantel des Klimaschutzes würde direkt für die Mehrheitsfähigkeit einer solchen Politik sorgen. Klimaschutz ist aber eine unerledigte Hausaufgabe der Politik, nicht der Notenbank. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.

Handelsstreit

Ein Abschluss des ersten Abschnittes des Handelsstreits steht kurz bevor. Einigkeit herrscht bei den Konditionen, aber der Abschlusstext ist noch nicht finalisiert worden. Damit scheint die Zollerhöhung zum 15.12.2019 abgewendet.

UK-Wahl

Im Vereinigten Königreich hat die jüngste Wahl für klare Verhältnisse gesorgt. Die Konservativen errungen 358 von 650 Sitzen und gewannen damit die absolute Mehrheit. Wir begrüßen das klare Ergebnis: Reisende soll man ziehen lassen. Die Zeit wird zeigen, ob Großbritannien sich strukturell ins Abseits schießt und ohne die Staatengemeinschaft der EU nicht die notwendige Größe hat, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Oder ob die Flexibilität eines kleineren Staates diese Nachteile überwiegen kann. Wir sind von der ersten Variante überzeugt, aber wünschen dem UK alles Gute auf dem Weg nach dem Brexit.