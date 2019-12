Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Aus Protest gegen geplanten Reformen im Rentensystem haben die Gewerkschaften mehrere Generalstreiks organisiert, denen sich auch die Gelbwesten anschließen und die hunderttausende auf die Straße bringen. Das Problem: Frankreichs Wirtschaftsleistung kann den im internationalen Vergleich sehr großzügigen Sozialstaat seit Jahren nicht mehr finanzieren. Alles deutet auf eine große politische Krise in unserem Nachbarland hin.

Über 800.000 Personen haben am Donnerstag in den französischen Städten gegen die geplante Renten-Reform protestiert. Die Demonstrationen werden am Samstag fortgesetzt, noch vor Weihnachten, am 17. Dezember, wollen die Gewerkschaften einen weiteren Aktionstag veranstalten. Die Bewegung schließt an die Aktivitäten der „Gelben Westen“ an, die monatelang das Land belastet haben. Hier handelt es sich aber nicht mehr um ein französisches Problem. Der Tenor der Proteste lautet: Die EU habe den Sparkurs der Regierung erzwungen, ohne EU und ohne Euro könnte man wie in der Vergangenheit den Sozialstaat erhalten und ausbauen. Auch bringen die Anti-EU-Parolen die Tatsache in Erinnerung, dass die Franzosen bereits im Jahr 2005 mit einer Volksabstimmung die Schaffung einer EU-Verfassung verhindert und somit zu den Strukturschwächen der Union entscheidend beigetragen haben. Und bei den EU-Wahlen im Mai 2019 erhielt die Anti-EU und Anti-Euro-Partei von Marine Le Pen die meisten Stimmen. Wenn auch der BREXIT im Mittelpunkt des Interesses steht, in Frankreich ist ein nicht deklarierter, eine Art unordentlicher FREXIT im Gang.

Die Kosten des Sozialstaats schwächen Frankreichs Wirtschaft

Das FREXIT nichts an der Situation ändern würde, zeigen die Daten. Die „Grande Nation“ leistet sich weit höhere Renten als andere Länder. Paradox ist das Verhältnis zu Deutschland, wo man derzeit zur Bekämpfung der Altersarmuteine Anhebung der Leistungen für die Alten schaffen muss. Frankreich unterhält über die hohen Renten hinaus einen Sozialstaat mit umfangreiche Benefizien. Dieser Aufwand wird nicht erwirtschaftet und so hat Frankreich einen Schuldenberg von 2300 Mrd. Euro angesammelt. Die Staatsfinanzen interessieren die Demonstranten nicht, aber paradoxer Weise gibt es auch für die eigenen Belastungen kein Verständnis.

Frankreich finanziert den überbordenden Sozialstaat nicht nur über Schulden. Die gesamte Bevölkerung wird eifrig zur Kasse gebeten und so zehren die Steuern und Sozialabgaben einen derart großen Teil der Wirtschaftsleistung auf, dass den Unternehmen und Privathaushalten viel zu wenig Spielraum für Investitionen bleibt. Deshalb schwächelt Frankreichs Wirtschaft:

Die Arbeitslosigkeit entspricht 8,5 Prozent. Zum Vergleich. In Deutschland sind es 3,1 Prozent.

Der Außenhandel schließt im Gefolge der geringen Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft mit einem Abgang von 90 Mrd. im Jahr. Zum Vergleich: Deutschland erzielt einen Überschuss von weit über 200 Mrd. Euro.



