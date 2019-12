capsensixx verkauft coraixx ans Management

capsensixx trennt sich von ihrer Beteiligung an der coraixx GmbH & Co. KGaA. Man habe eine Absichtserklärung über den Verkauf der Anteile im Rahmen eines Management-Buy-outs unterzeichnet, meldet das Unternehmen. Mit dem Verkauf der defizitäten Gesellschaft an deren Management will sich die PEH-Wertpapier-Tochter auf ihr profitabel arbeitendes Kerngeschäft mit Axxion S.A und Oaklet GmbH konzentrieren.„Vorbehaltlich der ...