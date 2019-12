Delivery Hero meldet einen milliardenschweren Zukauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem südkoreanischen Unternehmen Woowa Brothers Corp., dem Betreiber des größten südkoreanischen Online-Essenslieferservice. Man habe die Gründung eines Joint Ventures mit Sitz in Singapur vereinbart, meldet das Berliner Unternehmen am Freitag zudem. An der Börse wird der Deal regelrecht gefeiert: Aktuell liegt der Aktienkurs von Delivery Hero mehr ...