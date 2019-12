Deutsche Anleihen reduzieren Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag nachgegeben, anfänglich deutliche Verluste aber reduziert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,16 Prozent auf 171,47 Punkte. Zu Handelsbeginn waren die Verluste etwa doppelt so hoch.

Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,25 Prozent. Zeitweise war sie bis auf minus 0,21 Prozent gestiegen. Das war der höchste Stand seit Juli. Britische Staatsanleihen gaben noch deutlicher als deutsche Bundesanleihen nach. Ihre Rendite stieg auf den höchsten Stand seit Juni.