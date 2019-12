Biofrontera meldet eine Personalie bei der US-Tochtergesellschaft: Christopher Pearson wechselt von Aldeyra Therapeutics zu dem Unternehmen und wird ab dem 6. Januar 2020 zum neuen Chief Commercial Officer der Biofrontera Inc. ernannt. Bei der Gesellschaft solle der Manager die Abteilungen Vertrieb & Marketing sowie Market Access verantworten, kündigt das Unternehmen aus Leverkusen am Freitag an. Pearson übernimmt damit die ...