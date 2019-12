Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Deutschland dürfte im laufenden Winterhalbjahr, wie bereits in den vergangenen Quartalen, sehr verhalten bleiben, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Eine Rezession ist aber aus heutiger Sicht nicht zu erwarten", schreibt die Bundesbank in ihrer aktuellen Prognose. [ mehr