Wien (www.aktiencheck.de) - Die makroökonomischen Indikatoren in Indien bieten bislang wenig Anlass für Zuversicht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "em-report".Die Wirtschaft sei im abgelaufenen Quartal nur noch um rund 4,5% p.a. gewachsen. Das habe zwar den Markterwartungen entsprochen, sei aber der niedrigste Wert seit 2013 und meilenweit entfernt von den vollmundigen Ankündigungen der Regierung im vergangenen Jahr. [ mehr